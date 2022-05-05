Армия Ночные удары российских «Аллигаторов» ракетным вооружением по объектам ВСУ попали на видео В результате боевого применения были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в темное время суток. Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту Вооруженных сил Украины, сообщили в МО РФ. «В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ», - говорится в сообщении. Армейская авиация в рамках спецоперации по защите Донбасса занимается сопровождением колонн, уничтожением бронетехники противника, доставкой десанта, военных грузов, выполняет задачи авиаподдержки подразделений. Так, российские вертолеты на сверхмалых высотах сопровождают гуманитарные колонны с продуктами и лекарствами для мирных жителей. Враг может атаковать в любой момент. Корреспондент «Звезды» принял участие в воздушном патрулировании. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика