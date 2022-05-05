Военнослужащие ВС РФ передали 10 тонн продуктов жителям ЛНР

В состав продуктовых наборов вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены.

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Российские военнослужащие передали около десяти тонн продуктов муниципальным учреждениям Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российские военные регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, преимущественно многодетные семьи. Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципальными властями. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Ранее в город Херсон была доставлена очередная партия гуманитарной помощи для жителей областного центра. Безопасность ее транспортировки к месту назначения и раздачи мирным жителям обеспечили военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Пункт выдачи гуманитарного груза развернули прямо в центре города - на площади Свободы. В первую очередь .помощь получили граждане преклонного возраста.

Беременные женщины, а также женщины с детьми, помимо стандартного продуктового набора из круп и сахара, консервации, сгущенного молока и растительного масла, также получили детское питание и подгузники. Российские военные регулярно собирают заявки в местах временного пребывания беженцев и населенных пунктах в ЛНР, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания.