Эксперт оценил заявление Вучича о готовности Сербии покупать газ у Греции

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Stevan Aksentijevic, Pixabay

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» прокомментировал заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что страна готова в будущем покупать сжиженный природный газ у Греции. Об этом политик рассказал в ходе церемонии запуска строительства греческой станции с СПГ. Данный проект призван снизить зависимость Евросоюза от российского газа.

«С одной стороны, Сербия получает природный газ из России по достаточно привлекательной цене. И, казалось бы, грех ей жаловаться. Что касается необходимости оплаты поставляемого ей топлива, то тут никаких сложностей нет. Существуют определенные механизмы, благодаря которым евро можно перевести в рубли. Я не вижу препятствий для того, чтобы власти Сербии или ее энергетические компании таким образом поступали», - отметил Хазанов.

По словам эксперта, в Сербии ведут двойственную политику, стараясь, с одной стороны, дружить с Россией, а с другой - с Европейским союзом.

«Сербы получают природный газ из России. В это же время, стараясь угодить ЕС, Сербия хочет покупать СПГ в Греции. Несмотря на то, что терминал построят точно не завтра, известно, что такой газ будет дороже трубопроводного. Совершенно очевидно, что мощности этого терминала не хватит ни для удовлетворения потребностей Греции, ни для Сербии. Страна пытается снизить зависимость от поставок российского газа. С моей точки зрения, подход не очень умный», - подытожил эксперт.

Сербский лидер также заявил, что страна должна в будущем построить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда также будет получать топливо. Говоря о России, Александр Вучич ранее заявил, что будет принимать решения о санкциях против России, основываясь на своих национальных интересах. По словам политика, следующие пять лет президентства он будет действовать именно в пользу страны и ее граждан.