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Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на нефть из России

Анна Назайкина
11:10 05.05.2022
Было добавлено, что Токио собирается присоединиться к тем санкциям против Москвы, которые в настоящий момент страна может себе позволить.
Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на нефть из России
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В настоящий момент Токио не может поддержать поставки российской нефти из-за того, что ресурсы страны ограничены, однако Япония выступает за вводимые меры. Такое заявление сделал глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, его слова приводит Kyodo.

«Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу присоединиться (к нефтяному эмбарго. - Прим. ред.)», - сказал он в ходе пресс-конференции во время визита в США.

В то же время глава ведомства обратил внимание, что Токио собирается присоединиться к тем санкциям против Москвы, которые в настоящий момент страна может себе позволить.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в шестом пакета санкционных мер против РФ предложит поэтапно запретить весь импорт нефти из России в европейские страны. Впоследствии агентство Reuters сообщало, что постоянным представителям стран ЕС не удалось договориться по поводу такого ограничения в отношении российского черного золота.

Сегодня министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что восточная часть ФРГ может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть.

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