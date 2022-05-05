В Минэкономики ФРГ предупредили о дефиците бензина из-за эмбарго на нефть из России

Следует отметить, что восток Германии зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, на котором используются российские энергоносители.

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Восточная часть ФРГ может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на нефть из России. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире RTL Direkt.

«К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», - сказал глава ведомства.

Следует отметить, что восток Германии зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, на котором используются российские энергоносители.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в шестом пакета санкционных мер против РФ предложит поэтапно запретить весь импорт нефти из России в европейские страны. Также ранее она заявляла, что ЕС не позволит оплачивать российский газ в рублях.