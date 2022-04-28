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Глава Приднестровья назвал фантазиями и домыслами слухи о мобилизации

Марина Крижановская
00:35 28.04.2022
Глава республики Вадим Красносельский сообщил, что «все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры».
Глава Приднестровья назвал фантазиями и домыслами слухи о мобилизации
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости
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Глава Приднестровской республики Вадим Красносельский назвал дезинформацией и провокациями сообщения о якобы проводимой в стране мобилизации и запрете мужчинам на выезд из страны. Он назвал тех, кто позволяет себе такие суждения, провокаторами, которые вещают о событиях в мире и в Приднестровье.

«Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью. В потоке их абсурдной лжи прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация», - заявил Красносельский.

Он обратился с предостережением ко всем гражданам: не верить подобного рода информации.

«Предостерегаю любого от подобных вбросов. Обращаюсь ко всем, кто имел несчастье оказаться в числе их аудитории: не верьте ни единому слову. Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось», - написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Вадим Красносельский сообщил, что «все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры». Он вновь призвал граждан «в этот сложный период доверять только официальным источникам информации».

Ранее сообщалось о произошедшей серии взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Были повреждены верхние этажи. Также пострадали и соседние дома - в них взрывной волной выбиты стекла. По предварительной информации неизвестные стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Три тубуса бросили на месте.

Позже была опубликована информация, что село Колбасна в Приднестровье было обстреляно со стороны Украины. До этого в небе над селом были замечены несколько беспилотников. В МВД ПМР сообщили, что информация о пострадавших при стрельбе не поступала.

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