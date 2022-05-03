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В Приднестровье назвали вероятного организатора попытки теракта с беспилотником

Анна Касаткина
17:47 03.05.2022
По мнению специалистов, в случае удачной диверсии из строя было бы выведено важное оборудование радиотелецентра.
В Приднестровье назвали вероятного организатора попытки теракта с беспилотником
© Фото: Пресс-центр МВД ПМР, РИА Новости
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Беспилотник с взрывчаткой, нацеленный на ангар телецентра «Маяк» в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), был запущен с Украины. К такому выводу пришли специалисты, исследовавшие место обнаружения дрона, сообщили в МВД ПМР.

В сообщении указывается, что беспилотник обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию Приднестровского радиотелецентра, и нейтрализовали его.

«К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы. Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз», - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Уточняется, что диаметр дрона составлял полтора места, он был собран из различных комплектующих и способен нести груз до 20 кг на расстояние до 30 км от оператора, который управлял им. К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 кг пластида, во взрывчатку были заложены детонаторы, отметили в ведомстве.

«Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны. Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра», - уточнили в МВД.

По мнению специалистов, в случае удачной диверсии из строя было бы выведено важное оборудование радиотелецентра.

За последние дни в Приднестровье произошло сразу несколько терактов. В МВД республики считают, что за нападениями стоят спецслужбы Украины, которые стремятся втянуть регион в конфликт. 

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