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Еще не приняли шестой: МИД Эстонии призвал готовить седьмой пакет санкций против РФ

Максим Крюков
00:28 05.05.2022
Это будет уже седьмой проект ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
Еще не приняли шестой: МИД Эстонии призвал готовить седьмой пакет санкций против РФ
© Фото: Stanislav Rabunski, Unsplash
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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз подготовить новый санкций против России. Об этом заявили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МИД республики.

«Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», - сказала глава МИД.

По ее словам, Евросоюз показал исключительное единство при принятии новых рестрикций.

Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении шестого пакета санкций против России. Сообщается, что в списке новых ограничений будет эмбарго на поставки российской нефти и запрет на трансляцию ряда российских телеканалов.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против России. В этот раз, как заявили в МИД Соединенного Королевства, ограничительные меры были приняты в отношении ряда журналистов.

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