Великобритания ввела новые санкции против России

Также в МИД страны объявили о запрете на оказание ряда услуг для России.

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Британские власти ввели очередные антироссийские санкции. В этот раз, как заявили в МИД Соединенного Королевства, ограничительные меры были приняты в отношении ряда журналистов.

В Британию запрещен въезд военным корреспондентам Евгению Поддубному, Александру Коцу, Дмитрию Стешину, Михаилу Леонтьеву. Как утверждается, их банковские счета в стране, если таковые обнаружатся, будут заморожены.

Ограничения коснулись и председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина. Другие организации, подпавшие под удар британских санкций: ВГТРК, информагентство «Инфорос», интернет-ресурс SouthFront. Санкции коснулись главы банка «Открытие» Михаила Задорнова и председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева.

В МИД Британии также объявили о запрете на оказание ряда услуг для России. Речь идет о сфере пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросам менеджмента.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило о том, что Великобритания из-за введенных санкций может недосчитаться порядка восьми миллиардов долларов США. В частности, авторы материала указали на потерю порядка 5,3 миллиона долларов в год в результате введенных ограничений на поставки компьютерного оборудования. Кроме этого, экспортеры оборудования для нефтепереработки лишатся девяти миллионов долларов.