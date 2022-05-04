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В несколько этапов: российский военный раскрыл схему работы комплекса «Бук-М2» в ходе спецоперации

Максим Низкодубов
07:59 04.05.2022
Все боевые машины этого типа оснащены цифровыми радиостанциями, которые обеспечивают прием-передачу закодированных данных. Одновременно «Бук-М2» может отслеживать порядка 900 целей.
В несколько этапов: российский военный раскрыл схему работы комплекса «Бук-М2» в ходе спецоперации
© Фото: МО РФ
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Командир зенитно-ракетной батареи рассказал, как работает комплекс «Бук-М2» в ходе спецоперации на Украине. Все боевые машины этого типа оснащены цифровыми радиостанциями, которые обеспечивают прием-передачу закодированных данных.

«Работа происходит в несколько этапов - захват цели, опознавание ее, распознавание, какой тип летит - ракета это, самолет или беспилотный аппарат. По команде идет пуск ракеты до цели и ее уничтожение. Мы можем работать как автономно - одной машиной, а также можем работать в составе всего дивизиона», - объяснил командир зенитно-ракетной батареи.

Одновременно машина может отслеживать порядка 900 целей. Они поступают из пункта управления, который как и ЗРК, тщательно замаскированы в лесной зоне.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2» наносит удары по воздушной цели в Харьковской области. В командном пункте нашей батареи ПВО фиксируют - ликвидирован украинский МиГ-29 под Изюмом.

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