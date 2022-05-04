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Струя огня: кадры пусков ЗРК «Бук-М2» по украинскому МиГ-29 в Харьковской области

Максим Низкодубов
05:00 04.05.2022
Пункт управления зенитно-ракетной батареи и боевые машины тщательно замаскированы в лесу, откуда ракетчики наблюдают за воздушной обстановкой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2» наносит удары по воздушной цели в Харьковской области. В командном пункте нашей батареи ПВО фиксируют - ликвидирован украинский МиГ-29 под Изюмом. В пункт управления поступают данные от радиолокационной станции. На экране появляются координаты высоты, дальности и скорости воздушной цели. Сразу после этого выдаются рекомендации по огневому средству, которое гарантированно уничтожит эту воздушную цель.

В центре экрана цветными индикаторами обозначаются точки стоянки командного пункта и огневых средств зенитно-ракетной батареи. Рядом отображаются воздушные цели. Используя эту программу, ракетчики могут наносить коридоры пролетов для нашей авиации, следить за постановщиками помех, а также наблюдать за другими данными, необходимыми для боевой работы.

Еще одно боевое оружие наших сил ПВО - самоходная огневая установка, выходит на огневую позицию для захвата другой воздушной цели. Дальность полета ракет - до 100 километров. Самоходная огневая установка полностью автономна. Она способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели. Работает даже по баллистике. Экипаж всего три человека.

Один оператор - оценивает воздушную обстановку, второй ведет захват цели, а начальник расчета производит оценку работы и по команде дает разрешение на пуск. Эта боевая машина бьет по всем типам воздушных целей, но основная - это аэродинамическая. То есть - скоростные самолеты. При этом, если две цели идут рядом, расчет может их разбить и сопровождать каждую отдельно.

«Работа происходит в несколько этапов - захват цели, опознавание ее, распознавание, какой тип летит - ракета это, самолет, или беспилотный аппарат. По команде - идет пуск ракеты до цели и ее уничтожение. Мы можем работать как автономно - одной машиной, а также можем работать в составе всего дивизиона», - объяснил командир зенитно-ракетной батареи.

Пока по целям работает «Бук», его прикрывает от малоразмерных низколетящих воздушных целей другой зенитно-ракетный комплекс - «Тор».

«Средство обнаруживает и берет на сопровождение цель автоматически. Оператор принимает решение на обстрел воздушной цели. Поражение происходит в течение трех секунд, а  скорость ракеты 750 метров в секунду», - отметил начальник противовоздушной обороны.

Только за последнюю неделю эта боевая машина уничтожила три вражеских беспилотника модели «Байрактар». Комплекс берет цель на сопровождение на удалении до 32 километра и высоте до 10 километров. При этом ВСУ не дремлют и иногда идут на хитрость, чтобы запутать наши силы ПВО, но благодаря средствам радиолокационной разведки и действиям расчета, воздушная цель была уничтожена еще на подлете к позиционному району. Зенитно-ракетная батарея продолжает нести круглосуточное боевое дежурство на приграничных территориях.

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