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Отслеживает до 900 целей: военнослужащий показал, как работает пункт управления батареи ПВО в Харьковской области

Максим Низкодубов
05:10 04.05.2022
Огневые средства батареи ПВО одновременно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни воздушных целей, все это происходит в считанные секунды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ответственность и скорость принятия решения, от которых может зависеть выполнение боевой задачи и жизнь сослуживцев. Все это входит в обязанности операторов батареи противовоздушной обороны ВС РФ, расположенной в Харьковской области. Отсюда ракетчики контролируют небо на многие километры вокруг.

«На данный момент сопровождаемые цели на запрос отвечают, цели все свои. С этого рабочего места мы можем отдать целеуказания с помощью команд общего типа и с помощью голосового подтверждения. Одновременно данная машина может отслеживать до 900 целей», - рассказал начальник пункта управления батареи ПВО.

Уничтожение воздушной цели начинается задолго до пуска ракеты по ней, отметил он.

«Средства разведки находят и ставят воздушную цель на сопровождение. Потом передают информацию нам, подтверждают голосом. После этого мы направляем на каждую цель огневые средства и берем их на сопровождение. После отдается команда на уничтожение или дальнейшее сопровождение», - добавил военнослужащий ВС РФ. 

Пункт управления зенитно-ракетной батареи и боевые машины тщательно замаскированы в лесу. Зенитно-ракетная батарея несет круглосуточное боевое дежурство на приграничных территориях.

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