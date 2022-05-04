В Москве завершилась вторая ночная тренировка парада Победы

В торжественном параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

© Фото: ТРК "Звезда"

Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади, в которой приняли участие пешие колонны и военная техника, завершилась в Москве. Во время тренировки военнослужащие из числа участников парада промаршировали по брусчатке главной площади страны в том порядке, который предусмотрен сценарием торжественных мероприятий.

Вслед за пешими колоннами, мимо стен Кремля проехала боевая техника, экипажи которой выдвинулись с Тверской улицы. На это время ряд центральный магистралей российской столицы перекрыли сотрудники ГИБДД.

В этом году в торжественных мероприятиях будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2, БМП-3, различие бронемашины, САУ, ракетные комплексы и РСЗО. Уже по традиции, механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной Т-34.

Ранее в Москве состоялась репетиция авиационной части парада. Девятого мая над Москвой пролетят 77 самолетов и вертолетов - по числу лет со Дня Победы. Впервые в рамках парада, в поддержку военной спецоперации на Украине, восемь истребителей МиГ-29 выстроятся в группу в виде символа Z. В заключительной части пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» продемонстрируют свой знаменитый «Кубинский бриллиант». Полеты авиации будут выполняться в диапазоне высот от 200 до 500 метров на скорости от 190 до 550 километров в час.