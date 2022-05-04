Стройной колонной: кадры проезда участников репетиции Парада Победы по Таганской площади

Репетиция парада пройдет в ночь на 5 мая, пешие расчеты приступят к построению в 21.00.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военная техника, участвующая в главном Параде Победы страны, проехала по Таганской площади. Кадры с техникой публикует телеканал «Звезда».

Бронетехника выдвинулась из района Печатники в центр города. Репетиция парада пройдет в ночь на 5 мая, пешие расчеты приступят к построению в 21.00.

Вся техника, согласно сценарию, разместится на Тверской улице, а после торжественного марша по брусчатке экипажи направятся через Манежную площадь к Кремлю. В этом году в торжественных мероприятиях будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2, БМП-3, различие бронемашины, САУ, ракетные комплексы и РСЗО. По традиции механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной Т-34.

Ранее телеканал «Звезда» показал кадры репетиции воздушной части парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.