МО РФ: украинские боевики установили гаубицы Д-30 и РСЗО на предприятиях с цистернами ядовитых жидкостей

Боевики пытаются вызвать огонь на себя и возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения, заявили в Минобороны.

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Подразделения Вооруженных сил Украины установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня на территории харьковских заводов, где хранятся ядовитые технические жидкости, вблизи от густонаселенных жилых кварталов. Об этом на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями», - сказал он.

По словам Мизинцева, в случае разрушения емкостей с жидкостями в атмосферу попадут химические вещества. Это приведет к заражению воздуха, местности, источников водоснабжения и грозит массовым отравлением людей, предупредил он.

«Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения», - подчеркнул Мизинцев.

На брифинге руководитель гуманитарного штаба также рассказал, что ВСУ разместили тяжелое вооружение и склады с боеприпасами в трех учебных заведениях Краматорска.

Ранее специалисты радиоэлектронной борьбы ВС РФ разоблачили планы украинских военных по распылению отравляющих веществ над позициями российских подразделений в Херсонской области.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.