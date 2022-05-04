В стране и мире МО РФ: ВСУ разместили в трех учебных заведениях Краматорска тяжелое вооружение и склады с боеприпасами Эвакуация жителей из близлежащих домой не осуществлялась. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: В Минобороны России заявили, что ВСУ разместили в трех учебных заведениях Краматорска тяжелое вооружение и склады с боеприпасами. «В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась», - сказано в сообщении. Накануне сообщалось, что украинские националисты разместили на территории школ в Николаеве установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), бронетехнику и автотранспорт с боеприпасами. Кроме того, в Райгородке Краматроского района на верхних этажах многоэтажек неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах - склады боеприпасов, а мирных жителей насильно удерживают в квартирах. Материал подготовила: Виктория Ивашечкина В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика