В стране и мире Украинские военные собирались использовать БПЛА для распыления ядовитых веществ Виталий Музыка Специалисты радио-электронной борьбы изучили полученные экземпляры Украинских БПЛА и узнали о планах неприятеля. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Херсонской области украинские военные готовились распылять отравляющие вещества над позициями российских подразделений. Распыление предполагалось осуществлять с беспилотников. В руках специалистов радио-электронной борьбы оказались 3 уникальных в своем роде БПЛА. Дроны оснащены емкостями для жидкостей на 30 литров и распылителями. Военнослужащие подробно изучили программное обеспечение пультов управления и узнали о планах неприятеля - диверсию Киев готовил тщательно. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о двух сбитых БПЛА Украины над Очаковым и Николаевым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика