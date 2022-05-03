Bloomberg: ЕС планирует сотрудничать с Африкой для замещения газа из России

Данный проект может быть разработан Еврокомиссией уже в мае этого года.

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Страны Евросоюза намерены наладить сотрудничество с некоторым африканскими государствами в сфере энергетики. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ ЕС.

«Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа», - говорится в материале.

По данным автора статьи, Еврокомиссия может выработать соглашение со странами материка об экспорте голубого топлива уже в мае в рамках пакета мер, целью которого является осуществление плана по сокращению зависимости ЕС от энергоресурсов из России.

Ранее стало известно, что «Газпром» нарастил поставки газа в Китай почти на 60%. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас европейские газохранилища заполнены менее чем на 10%.