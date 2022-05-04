Загнать обратно в катакомбы: как «Грады» ведут беспокоящий огонь по боевикам на «Азовстали»

Помимо систем залпового огня «Град», артиллеристы Народной милиции ДНР используют и 152-миллиметровые гаубицы - все это отправляет на позиции украинских боевиков снаряд за снарядом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев присутствовал на огневых позициях артиллерии Народной милиции ДНР и увидел, как реактивные системы залпового огня «Град» ведут огонь по украинским боевикам на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Сейчас артиллеристы ведут так называемый беспокоящий огонь, чтобы националисты на заводе «Азовсталь» не могли вылезти из катакомб», - прокомментировал корреспондент.

Также «Звезда» показывала кадры с позиций артиллерии под Мариуполем - на них видно, как 152-миллиметровые гаубицы отправляют в сторону украинских боевиков на «Азовстали» снаряд за снарядом.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о надежном блокировании остатков украинских боевиков на заводе «Азовсталь». Также он заявил, что Мариуполь находится под контролем ВС РФ, и в городе уже налаживается мирная жизнь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов