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В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков

Анна Назайкина
07:06 03.05.2022
Однако на данный момент политиком не было уточнено, каких именно финансовых организаций коснутся новые санкции.
В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отключение от международной расчетной системы SWIFT еще несколько банков России. Такое заявление глава европейской дипломатии сделал во время визита в Латинскую Америку.

Однако на данный момент политиком не было уточнено, какие именно финансовые организации попадут под новые санкции.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — передает его слова венесуэльский канал VPI.

Ранее стало известно, что к российской Системе передачи финансовых сообщений, которая является аналогом международной расчетной системы SWIFT, присоединилось уже более 50 иностранных организаций.

Утром 24 февраля президент Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия РФ и ввели санкции против нее. Рестрикции, в частности, коснулись физлиц, банков и компаний.

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