В Кремле раскрыли детали указа Путина о новых ответных мерах России на санкции

В числе прочего президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями.

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Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Из документа следует, что правительство в 10-дневный срок должно определить перечень лиц, находящихся под санкциями. С лицами и компаниями, попавшими под ответные ограничения, чиновникам запрещено совершать сделки.

Кроме того, президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями.

Отмечается, что указ главы государства вступает в силу с момента опубликования и действует до его отмены.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель - денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса. Кроме того, как сказал глава государства, спецоперация выполняется для упреждения масштабного конфликта на территории России. Сразу после этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции.