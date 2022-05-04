Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве

Жители столицы смогли увидеть в воздухе самые разнообразные боевые самолеты - от истребителей, включая новейшие машины Су-57 пятого поколения, до летающих исполинов вроде Ту-160 или заправщика Ил-78.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы, который состоится 9 мая, в 77-ю годовщину капитуляции Германии в Великой Отечественной войне.

Жители столицы смогли увидеть в воздухе самые разнообразные боевые самолеты - от истребителей, включая новейшие машины Су-57 пятого поколения, до летающих исполинов вроде Ту-160 или заправщика Ил-78.

Ранее «Звезда» показывала кадры с репетиции Парада Победы в далекой Сирии - там российские военнослужащие прошли по территории авиабазы Хмеймим с георгиевскими ленточками, прикрепленными к форме в виде знака Z, этого неформального символа спецоперации на Украине.

Также телеканал «Звезда» демонстрировал редкие кадры репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге - они были сняты из кабины вертолета-гиганта Ми-26.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов