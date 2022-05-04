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Шойгу отметил, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием

11:58 04.05.2022
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, любой транспорт Североатлантического альянса, оказавшийся на Украине с вооружением или материальными средствами для украинских военных, рассматривается, как законная цель для поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием.

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

Также Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять все поставленные Верховным главнокомандующим задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме этого, министр заявил о контроле над городом Мариуполь - по его словам, там уже налаживается мирная жизнь. При этом украинские боевики, засевшие на заводе «Азовсталь», надежно блокированы

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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