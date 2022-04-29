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Из кабины вертолета: лучшие кадры репетиции Парада в Петербурге с высоты

Павел Кутаренко
Алиса Краузе
04:01 29.04.2022
Съемочная группа «Звезды» понаблюдала за репетицией Парада в Петербурге из вертолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Парадный строй авиации в Петербурге возглавляет красавец Ми-26 в арктической раскраске. Журналисты «Звезды» полетали на нем, чтобы показать лучшие кадры первой совместной тренировки петербургского Парада Победы

Самый большой в мире серийный вертолет - российский Ми-26 - первым покидает взлетную полосу аэродрома в Пушкине. За ним следуют транспортно-боевые Ми-8 и «ночные охотники» - ударные Ми-28.

Наши экшен-камеры были установлены на всех типах вертолетов, участвующих в тренировке. Все вместе они уходят на круг, огибая город.

До дворцовой площади лету всего полчаса и в такой момент задача летчиков - четко держать парадный строй, который уже сформирован. В это время в центре города начинается первая сводная тренировка петербургского Парада Победы.

В одном строю более четырех тысяч человек: военнослужащие Западного военного округа, курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы и сотрудники силовых структур. Вслед за ними 80 единиц военной и специальной техники - танки, бронеавтомобили, артиллерийские системы. Впервые в Параде примет участие береговой ракетный комплекс «Бастион».

Армейская авиация уже летит над Невой. Скорость - 200 километров в час. Расстояние между машинами не более 70 метров. Впереди главный ориентир - Александровская колонна.

На приборах высота 150 метров. Вот он - выход на точку показа. Вслед за огромным Ми-26 над Дворцовой проходят грозные «ночные охотники». Командир экипажа вертолета Павел ранее уже участвовал в Параде Победы на Красной площади, но летать над Петербургом - это все же по-другому. 

«Парад в Санкт-Петербурге красивее, поскольку очень красивый вид, соборы, Нева... Когда был летчиком-оператором я смотрел, любовался, а сейчас командиром - нет времени», - отметил командир экипажа вертолета «Ми-28» Павел.

Завершают тренировку Парада самолеты военно-транспортной авиации и сверхзвуковые истребители МиГ-31. Идут, конечно, выше, чем вертолеты, и куда быстрее. Первая совместная тренировка показала - на небе и на земле все отработано, к Параду в Петербурге готовы.

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