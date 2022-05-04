Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 40 военных объектов Украины за ночь

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, среди этих объектов была понтонная переправа в районе Протопоповки, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением и 34 района сосредоточения войск.

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В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 40 военных объектов Украины», - заявил Конашенков.

По его словам, среди этих объектов была понтонная переправа в районе Протопоповки, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением и 34 района сосредоточения войск.

Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении шести тяговых железнодорожных подстанций Украины, использовавшихся для поставок западного оружия в восточные регионы страны.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России сообщил об успехах артиллеристов ВС РФ - им удалось уничтожить еще 53 единицы военной техники Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов