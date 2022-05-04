Артиллеристы ВС РФ уничтожили еще 53 единицы военной техники Украины
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что также уничтожены до 310 человек личного состава неприятеля. Поражены 16 пунктов управления, два склада ГСМ и 476 опорных пунктов и районов сосредоточения войск противника.
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В Минобороны России рассказали о новых успехах артиллеристов Вооруженных сил РФ. Это сделал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники», - заметил Конашенков.
Также, по его словам, были уничтожены до 310 человек личного состава неприятеля и 53 единицы военной техники.
Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об уничтожении шести тяговых железнодорожных подстанций, использовавшихся для поставок Украине западного оружия.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов