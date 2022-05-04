МО РФ: уничтожены шесть подстанций для поставок Украине западного оружия

Тяговые электроподстанции находились в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

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Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Украине оружие, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», - сказал он.

Конашенков также рассказал о работе оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, за минувшую ночь удалось уничтожить 40 украинских военных объектов.

Ранее корреспондент «Звезды» Константин Исаев показал, как российские вертолеты на сверхмалых высотах сопроводили гуманитарные колонны с продуктами и лекарствами для мирных жителей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов