МО РФ: уничтожены шесть подстанций для поставок Украине западного оружия
Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Украине оружие, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», - сказал он.
Конашенков также рассказал о работе оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, за минувшую ночь удалось уничтожить 40 украинских военных объектов.
Ранее корреспондент «Звезды» Константин Исаев показал, как российские вертолеты на сверхмалых высотах сопроводили гуманитарные колонны с продуктами и лекарствами для мирных жителей.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов