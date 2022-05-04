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В России начинается трехдневная рабочая неделя

Максим Цепков
00:40 04.05.2022
Рабочая неделя закончится четырехдневными выходными.
В России начинается трехдневная рабочая неделя
© Фото: StartupStockPhotos, Pixabay
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В России началась короткая рабочая неделя, после нее ожидаются четырехдневные выходные до 10 мая включительно.

Ранее в Роструде пояснили, что праздничный день, 1 мая, относится к нерабочим. Кроме того, согласно решению правительства, выходной с субботы, 1 января, перенесен на вторник, 3 мая.

В ведомстве подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не станут причиной снижения заработной платы сотрудникам, которые получают фиксированный оклад. Работникам, не имеющим установленный оклад, выплачивается дополнительное вознаграждение в случае, если они привлекались к работе в нерабочие праздничные дни. Как отмечают в Роструде, размер премии устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч сотрудников МЧС будут следить за безопасностью россиян на майских праздниках. Отмечается, что на время праздников в стране переведены в режим повышенной готовности все оперативные службы МЧС РФ.

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