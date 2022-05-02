В России началась короткая рабочая неделя

В Роструде напомнили о недопустимости уменьшения зарплаты сотрудникам в связи с нерабочими днями.

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Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня весны и труда. Как объяснили в Роструде, праздничный день, 1 мая, относится к нерабочим. Кроме того, согласно решению правительства, выходной с субботы, 1 января, перенесен на вторник, 3 мая.

В ведомстве также обратили внимание на то, что праздничные дни и короткая рабочая неделя не могут служить основанием для пересмотра жалования сотрудникам, получающим оклад.

Тем, кому оклад не установлен, за работу в праздничные дни полагается дополнительное вознаграждение, добавили в Роструде.