Почти 90 тысяч сотрудников МЧС будут следить за безопасностью россиян на майских праздниках

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На время майских праздников в стране переведены в режим повышенной готовности все оперативные службы МЧС РФ. В обеспечении безопасности населения в этот период будут участвовать около 88 тысяч человек.

Усиленная работа будет осуществл яться с 29 апреля по 4 мая, а затем с 6 мая по 11. Также для работы чрезвычайных служб в праздничные дни буде т привлечено 17 тысяч единиц техники.

«На 10 тысячах объектов пройдет более 15 тысяч праздничных мероприятий», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее в Федеральной службе по труду и занятости рассказали, что россиян ожидают две короткие рабочие недели. Как подчеркнули в Роструде, уменьшенная в связи с праздниками трудовая нагрузка не должна будет стать причиной для снижения заработной платы.