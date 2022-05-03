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Экскурсия для прессы: что показали иностранным журналистам на Запорожской АЭС

Виктория Косогляденко
07:44 03.05.2022
В настоящий момент все энергоблоки работают в штатном режиме. Для поддержания безопасности на предприятии ведется постоянный мониторинг и замер уровня радиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На самую большую в Европе электростанцию - Запорожскую АЭС - впервые за долгое время пустили иностранных журналистов. Корреспонденты более пятидесяти зарубежных средств массовой информации смогли убедиться, что на станции все в порядке.

Еще в конце февраля контроль над атомной электростанцией и соседним городом Энергодар взяли российские военнослужащие. С тех пор обстановка на объекте спокойная.

В настоящий момент все энергоблоки работают в штатном режиме. Сотрудники АЭС получают заработную плату. Какой либо угрозы безопасности нет. Для поддержания безопасности на предприятии ведется постоянный мониторинг и замер уровня радиации.

«Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме с соблюдением всех норм ядерной, радиационной и экологической безопасности. Радиационная обстановка на территории станции, а также в санитарной зоне и зоне наблюдения в норме», - сказал журналистам представить Минобороны РФ Валерий Васильев.

Иностранным журналистам показали также освобожденный российскими ВС Бердянск. Там прошли первые с начала спецоперации церемонии бракосочетания, теперь под российским флагом. Сыграть свадьбы решили шесть пар. Город преображается - к началу курортного сезона. На улицах высаживают цветы. Стену одного из домов украсили граффити. Художник изобразил пожилую женщину с красным флагом, которая уже стала символом.

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