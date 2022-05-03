В стране и мире Парад невест: сразу шесть пар поженились в Бердянске после возобновления работы ЗАГСа Виктория Косогляденко Молодожены традиционно украсили свадебные машины лентами цветов российского флага. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске. «Это просто парад невест. Сегодня ЗАГС Бердянска возобновил свою работу после долгого перерыва и свадьбу здесь сыграли сразу шесть пар», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. Это утраченная часть мирной жизни, которая теперь постепенно возвращается в город, отметил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко. «С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились. Несмотря на неопределенность обстановки несколько пар решились, и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику Красной горки», - рассказал Сауленко. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите населения Донбасса. В Кремле неоднократно заявляли, что главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ отметили, что наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика