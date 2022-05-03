Парад невест: сразу шесть пар поженились в Бердянске после возобновления работы ЗАГСа
Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске.
«Это просто парад невест. Сегодня ЗАГС Бердянска возобновил свою работу после долгого перерыва и свадьбу здесь сыграли сразу шесть пар», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.
Это утраченная часть мирной жизни, которая теперь постепенно возвращается в город, отметил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.
«С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились. Несмотря на неопределенность обстановки несколько пар решились, и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику Красной горки», - рассказал Сауленко.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите населения Донбасса. В Кремле неоднократно заявляли, что главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ отметили, что наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.