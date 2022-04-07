Тщательный контроль: корреспондент «Звезды» и специалист РХБЗ замерили уровень радиации на Запорожской АЭС

Доказать, что на Запорожской АЭС никакие процессы не нарушены, энергетики пытаются международным специалистам. На станции ожидают представителей МАГАТЭ.

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Запорожская атомная электростанция на Украине в настоящий момент находится под контролем российских военнослужащих и Росгвардии, она функционирует в штатном режиме.

Для поддержания безопасности на станции проводится регулярный контроль уровня радиации. Корреспондент «Звезды» и специалист РХБЗ произвели замер - фон не превышает природных значений и эти показатели сейчас равны 0,06 сотых микрозиверт в час. Для сравнения: находясь на территории АЭС человек может получить дозу облучения, которая не будет отличаться от той, которую можно получить, прогуливаясь под лучами солнца на пляже.

«Сейчас измеритель мощности дозы показывает 0, 05 микрозиверт в час, что является абсолютной нормой, так как до 0,3 микрозиверт в час - это допустимо», - объяснил специалист батальона РХБЗ Сергей.

Доказать, что на Запорожской АЭС никакие процессы не нарушены, энергетики пытаются международным специалистам. На станции ожидают представителей МАГАТЭ. «Звезде» удалось увидеть список персон, которые допускают к посещению на этот год. Им готовы оказать всяческое содействие и обеспечить безопасность. Однако в настоящий момент это предложение не было принято.

Напомним, что украинские националисты ночью 4 марта предприняли попытку провокации на территории Запорожской АЭС. По данным Минобороны РФ, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению украинских диверсантов. По российским военнослужащим был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия, огонь диверсантов удалось подавить. Покидая здание, в котором находились в момент атаки, они совершили его поджог.