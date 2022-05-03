Шольц объяснил, что мешает его поездке в Киев

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Поездка на Украину становится менее вероятной в связи с отклонением президентом Зеленским предложения о встрече лидеров Украины и Германии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», - приводит ТАСС слова политика, прозвучавшие в эфире телеканала ZDF.

Данная реакция канцлера последовала на отказ украинского лидера о приеме президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц назвал «сбивающим с толку» отказ Киева принять президента ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут сняты без согласия Киева. Он подчеркнул, что Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины.