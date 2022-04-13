В стране и мире Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера Игнат Далакян Олаф Шольц назвал «сбивающим с толку» отказ Киева принять президента Германии. © Фото: Markus Scholz, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера с визитом вызывает недоумение. «Я не буду это дальше комментировать. В любом случае это вызывает недоумение. Для меня очевидно, Франк Штайнмайер четко сказал, как он воспринимает ситуацию после перевыборов», - заявил канцлер ФРГ в интервью телерадиокомпании RBB. Как отозвался Олаф Шольц, отказ Киева принять президента Германии является «сбивающим с толку». Ранее канцлер Германии анонсировал новые санкции Запада против России. По словам главы ФРГ, президент РФ и те, кто его поддерживает, ощутят последствия принимаемых санкционных мер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика