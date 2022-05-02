Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут сняты без согласия Киева

Канцлер ФРГ отметил, что западные страны стремятся к прекращению боевых действий на Украине.

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Западные государства не будут снимать санкции с России без согласия Украины. С таким заявлением выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

«Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем», - цитируют РИА Новости слова канцлера, прозвучавшие в эфире телеканала ZDF.

Он добавил, что Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины. Канцлер также выразил надежду на достижение договоренностей между Москвой и Киевом.

Ранее Олаф Шольц рассказал, когда ЕС прекратит импорт угля и откажется от нефти из России. По словам канцлера Германии, многие страны присоединились к санкциям против России даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для них самих.