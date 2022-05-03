Байден анонсировал заявление в поддержку Украины на оружейном заводе

У президента США намечено мероприятие на оружейном заводе в штате Алабама.

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Президент США Джо Байден 3 мая выступит с заявлением о поддержке Украины. Мероприятие планируется на оружейном заводе в штате Алабама. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на расписание американского лидера.

В расписании говорится, что 3 мая Джо Байден прибудет с визитом на оружейный завод Lockheed Martin, который производит ракетные системы Javelin. Сообщается, что президент намерен сделать заявление о готовности США предоставить Украине оборонную помощь.

Отмечается, что из выделенных трех с половиной миллиардов долларов на вооружение для Украины у США осталось еще 250 миллионов. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты будут работать над ускорением передачи военной помощи Украине.

Ранее Дональд Трамп резко высказался о действующем американском лидере. Экс-президент США заявил, что Байден нанес вреда США больше, чем пять худших американских президентов.