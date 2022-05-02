Трамп: Байден нанес вреда США больше, чем пять худших американских президентов

Экс-президент США также считает, что нынешние американские власти могут довести ситуацию до мировой войны.

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Джо Байден причинил вреда Соединенным Штатам больше, чем пять худших американских глав государства вместе взятых. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Небраске.

«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить - и не причинили - вред, который нанёс Байден нашей стране всего за 16 месяцев», - приводят слова политика РИА Новости.

Также Трамп отметил, что нынешний глава государства ответственен за события на Украине. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация несет в себе риск развязывания новой мировой войны.

Ранее Дональд Трамп не раз высказывался о Джо Байдене в негативном контексте. По словам экс-лидера США, сейчас во власти находится «президент, который абсолютно не понимает, что происходит». Он также добавил, что Джо Байден, который пришел к власти мошенническим путем, приведет Америку в ад.