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Свежий хлеб впервые за два месяца: военные РФ восстановили уничтоженную ВСУ пекарню в Харьковской области

Анна Касаткина
05:20 18.04.2022
Военнослужащие помогли восстановить пекарню, которую разбомбили украинцы.
Свежий хлеб впервые за два месяца: военные РФ восстановили уничтоженную ВСУ пекарню в Харьковской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жители освобожденных районов Харьковской области впервые за последние два месяца получили свежий хлеб. Российские военнослужащие помогли восстановить местную пекарню, которую разбомбили украинцы.

В пекарне не было ни электричества, ни воды, ни муки. Чтобы запустить производство, пришлось подключать мощный армейский генератор, ремонтировать оборудование, организовывать регулярные поставки сырья.

За одну смену сейчас выпекают по 350 буханок белого хлеба. Его развозят по поселкам, где раздают бесплатно. Свежую выпечку доставляют и в близлежащие госпитали.

В Харьковскую область несколько раз в неделю прибывают и гуманитарные конвои. Так, на днях в Изюм доставили третью партию гуманитарного груза. В Приморском крае собрали для жителей свыше 25 тонн продовольствия.

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