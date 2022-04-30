В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич заявил, что Сербия примет решение о введении санкций против РФ, исходя из своих интересов

Игнат Далакян
18:36 30.04.2022
Президент Сербии подчеркнул, что следующие пять лет его президентства он будет принимать решения только в интересах своих граждан.
Вучич заявил, что Сербия примет решение о введении санкций против РФ, исходя из своих интересов
© Фото: IMAGO, Thomas Imo, Globallookpress
Читайте нас на:

Сербия будет принимать решения о санкциях против Российской Федерации, основываясь на своих национальных интересах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на выставке вооружений «Щит 2022».

«Что касается нашего введения санкций, я об этом больше и основательнее скажу 6 мая, но все, что могу вам сказать, это то, что Сербия приняла свои заключения на заседании Совета нацбезопасности страны... Наша политика должна быть политикой развития и прогресса Сербии, политикой, которая смотрит в каждый момент, что является интересом нашей страны. Киссинджер сказал, что нет дружбы в международной политике, которая продолжается вечно, есть только интересы. У нас есть свои интересы, и мы в соответствии с этим будем делать все, что необходимо», - цитирует сербского президента ТАСС.

Александр Вучич также добавил, что решения он собирается принимать в соответствии с интересами своей страны, и следующие пять лет президентства он будет действовать именно в пользу Сербии и ее граждан.

Ранее агентство Ipsos провело опрос, согласно которому большинство сербов впервые в истории высказались против вступления страны в Европейский союз. По данным опроса, причина роста скептических евронастроений - Кризис на Украине и давление на Сербию со стороны западных стран.

До этого президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против Российской Федерации. Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:01 В стране и мире
С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек
16:35 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков наградил получивших ранение участников спецоперации
17:30 Спорт
Хоккейный клуб ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина
16:44 В стране и мире
Путин подписал указ о единовременной выплате раненным и семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР
14:54 В стране и мире
В МИД РФ заявили о «бегстве» администрации Байдена из Белого дома
Популярное
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.