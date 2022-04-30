Вучич заявил, что Сербия примет решение о введении санкций против РФ, исходя из своих интересов

Президент Сербии подчеркнул, что следующие пять лет его президентства он будет принимать решения только в интересах своих граждан.

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Сербия будет принимать решения о санкциях против Российской Федерации, основываясь на своих национальных интересах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на выставке вооружений «Щит 2022».

«Что касается нашего введения санкций, я об этом больше и основательнее скажу 6 мая, но все, что могу вам сказать, это то, что Сербия приняла свои заключения на заседании Совета нацбезопасности страны... Наша политика должна быть политикой развития и прогресса Сербии, политикой, которая смотрит в каждый момент, что является интересом нашей страны. Киссинджер сказал, что нет дружбы в международной политике, которая продолжается вечно, есть только интересы. У нас есть свои интересы, и мы в соответствии с этим будем делать все, что необходимо», - цитирует сербского президента ТАСС.

Александр Вучич также добавил, что решения он собирается принимать в соответствии с интересами своей страны, и следующие пять лет президентства он будет действовать именно в пользу Сербии и ее граждан.

Ранее агентство Ipsos провело опрос, согласно которому большинство сербов впервые в истории высказались против вступления страны в Европейский союз. По данным опроса, причина роста скептических евронастроений - Кризис на Украине и давление на Сербию со стороны западных стран.

До этого президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против Российской Федерации. Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.