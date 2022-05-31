На позициях боевиков на «Азовстали» нашли самодельные взрывные устройства
Следователи СК России нашли самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории мариупольского комбината «Азовсталь», передает РИА Новости.
Как сообщается, коробку с СВУ различной сложности нашли в расположении украинских боевиков на территории предприятия во время осмотра. Следователи предполагают, что боевики могли планировать применить данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории города.
Напомним, что 20 мая Минобороны России сообщило, что территорию металлургического завода удалось полностью освободить. По данным военного ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 боевиков националистического батальона «Азов»* и военнослужащих вооруженных сил Украина.
Накануне, 30 мая, бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский, также известный как Волына, рассказал о последних днях осады «Азовстали».
*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против членов которой в России возбуждены уголовные дела.