На позициях боевиков на «Азовстали» нашли самодельные взрывные устройства

Как сообщается, коробку с СВУ различной сложности нашли в расположении украинских боевиков на территории предприятия во время осмотра.

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Следователи СК России нашли самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории мариупольского комбината «Азовсталь», передает РИА Новости.

Как сообщается, коробку с СВУ различной сложности нашли в расположении украинских боевиков на территории предприятия во время осмотра. Следователи предполагают, что боевики могли планировать применить данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории города.

Напомним, что 20 мая Минобороны России сообщило, что территорию металлургического завода удалось полностью освободить. По данным военного ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 боевиков националистического батальона «Азов»* и военнослужащих вооруженных сил Украина.

Накануне, 30 мая, бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский, также известный как Волына, рассказал о последних днях осады «Азовстали».

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против членов которой в России возбуждены уголовные дела.