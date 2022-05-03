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Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние

Алексей Дегтярев
17:00 03.05.2022
На месте работают российская артиллерия и авиация, которые подавляют активизировавшегося противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевики нацбатальона «Азов»*, воспользовавшись прекращением огня в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, пытались нанести удар по позициям войск России и Донецкой народной республики, а также прорваться из окружения со стрелковым оружием. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев, который работает в непосредственной близости от территории предприятия.

На кадрах, снятых нашей съемочной группой, отчетливы слышны звуки ударов. На месте работают российская артиллерия и авиация, которые подавляют активизировавшегося противника.

«Пока мирные жители выходили с территории завода, пока операцию по эвакуации организовывали Министерство обороны России и Народная милиция ДНР при посредничестве ООН и МККК, солдаты, или бандиты, террористы Вооруженных сил Украины заняли огневые позиции. И сегодня попытались где-то укусить наши позиции, где-то прорваться. В основном, прорваться со стрелковым оружием, так как, видимо, у них уже не осталось тяжелого вооружения. В ответ они получили мощный артиллерийский удар», - рассказал корреспондент.

Ранее «Звезда» публиковала новые кадры с территории «Азовстали», снятые с коптера. Кроме того, съемочная группа телеканала издалека сняла работу российской артиллерии.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.

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