Один снаряд за другим: кадры работы артиллерии и авиации ВС РФ по территории «Азовстали»
Телеканал «Звезда» публикует кадры работы российской артиллерии и авиации по территории «Азовстали» после выхода боевиков на огневые позиции. На месте находится корреспондент телеканала Алексей Дегтярев.
«Один снаряд попадает за другим - по территории «Азовстали» работает артиллерия, работает авиация, происходит подавление противника, который активизировался в последнее время», - рассказал он.
По его словам, на территории горит доменная печь или склад горюче-смазочных материалов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции. Российская армия и силы Донецкой народной республики работают на подавление противника, сообщил представитель пресс-службы МО Вадим Астафьев.
*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.