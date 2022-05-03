Армия Один снаряд за другим: кадры работы артиллерии и авиации ВС РФ по территории «Азовстали» Алексей Дегтярев Боевики батальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры работы российской артиллерии и авиации по территории «Азовстали» после выхода боевиков на огневые позиции. На месте находится корреспондент телеканала Алексей Дегтярев. «Один снаряд попадает за другим - по территории «Азовстали» работает артиллерия, работает авиация, происходит подавление противника, который активизировался в последнее время», - рассказал он. По его словам, на территории горит доменная печь или склад горюче-смазочных материалов. Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции. Российская армия и силы Донецкой народной республики работают на подавление противника, сообщил представитель пресс-службы МО Вадим Астафьев. *Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика