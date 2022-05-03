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Один снаряд за другим: кадры работы артиллерии и авиации ВС РФ по территории «Азовстали»

Алексей Дегтярев
14:56 03.05.2022
Боевики батальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Телеканал «Звезда» публикует кадры работы российской артиллерии и авиации по территории «Азовстали» после выхода боевиков на огневые позиции. На месте находится корреспондент телеканала Алексей Дегтярев.

«Один снаряд попадает за другим - по территории «Азовстали» работает артиллерия,  работает авиация, происходит подавление противника, который активизировался в последнее время», - рассказал он.

По его словам, на территории горит доменная печь или склад горюче-смазочных материалов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции. Российская армия и силы Донецкой народной республики работают на подавление противника, сообщил представитель пресс-службы МО Вадим Астафьев.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.

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