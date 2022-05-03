Армия Территорию «Азовстали» показали с коптера после попытки националистов прорваться Алексей Дегтярев Как рассказал корреспондент Алексей Дегтярев, сегодня боевики «Азова»*, воспользовавшись режимом тишины, организованным Министерством обороны России, заняли огневые позиции. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует новые кадры территории «Азовстали», снятые с коптера. Как сообщает корреспондент Алексей Дегтярев, слышны взрывы. По его словам, сегодня боевики «Азова»*, воспользовавшись режимом тишины, организованным Министерством обороны России, заняли огневые позиции. «На "Азовстали" обстановка сегодня несколько накалилась. Дело в том, что там на территории предприятия подразделение нацбата "Азов"* и остающиеся там иные украинские вооруженные формирования воспользовались режимом прекращения огня. Пока мирные жители выходили с территории завода, пока операцию по эвакуации организовывало министерство обороны России и НМ ДНР при посредничестве ООН и МККК, солдаты или бандиты, террористы ВСУ заняли огневые позиции», - рассказал он. По словам Дегтярева, националисты пытались прорваться со стрелковым оружием, так как, видимо, у них уже не осталось тяжелого вооружения. В ответ они получили мощный артиллерийский удар, добавил корреспондент. *Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика