The Times: шесть миллионов британских семей столкнутся с отключением электричества из-за санкций против РФ

В Великобритании ожидается резкий рост цен на энергоносители и снижение уровня ВВП в ближайшие годы.

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Миллионы жителей Великобритании могут остаться без электричества и столкнуться с резкой нехваткой газа. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание предупредило население о последствиях решения британских властей о сокращении поставок энергоносителей из России. По словам авторов статьи, правительство Великобритании подготовило «худший сценарий» и меры реагирования на него. Согласно такому развитию, шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с нормированной подачей электроэнергии.

«Отключение электричества будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00», - говорится в материале.

По словам журналиста, подобная мера с большой долей вероятности приведет к резкому росту цен на энергоносители и снижению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы. Более того, не исключено введение ограничений на использование газа в промышленности, в том числе на газовых электростанциях.

Ранее глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис заявил, что почти половина домохозяйств Великобритании может столкнуться с «топливной нищетой». Он подчеркнул, что порог цен на энергоресурсы в Британии уже осенью 2022 года может достичь трех тысяч фунтов, а до апреля семьи платили около тысячи трехсот фунтов.