В Британии прогнозируют «топливную нищету» для 40% семей

По сообщению главы энергетической компании, уже около трети ее клиентов вынуждены экономить на продуктах питания.

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Почти половина домохозяйств Великобритании может столкнуться с «топливной нищетой». Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис.

«Некоторые британские домохозяйства уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», - приводит его слова британская газета The Independent.

Эксперт подчеркнул, что порог цен на энергоресурсы в Британии уже осенью 2022 года может достичь трех тысяч фунтов, а до апреля семьи платили около тысячи трехсот фунтов.

Он также отметил, что около трети клиентов компании приходится экономить на продовольствии в попытке уменьшить свои расходы. Льюис выразил мнение, что власти Великобритании должны принять соответствующие меры по снижению цен на энергию, а не «сидеть сложа руки». Глава энергокомпании не назвал конкретных мер, которые должны быть приняты.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 2023 году более миллиона жителей Великобритании могут оказаться за чертой бедности. По данным агентства Bloomberg, экономическая ситуация в стране в скором времени может вылиться в рецессию в случае, если власти немедленно не начнут работу по выходу из кризиса.