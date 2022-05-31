В Пентагоне заявили о желании разрешить ситуацию на Украине посредством переговоров

По словам председателя Комитета начальника штабов вооруженных сил США, власти допускают эскалацию конфликта и предпринимают шаги, чтобы этого не произошло.

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Логичным разрешением ситуации на Украине стали бы переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Комитета начальника штабов вооруженных сил США Марк Милли.

«Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором», - сказал он.

По словам Милли, власти Соединенных Штатов допускают эскалацию конфликта и предпринимают шаги, чтобы этого не произошло. Одним из таких шагов, уточнил генерал, являются переговоры между американскими и российскими военными. В частности, Милли и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили ситуацию на Украине по телефону 19 мая. Кроме того, в середине мая министр обороны России Сергей Шойгу переговорил с американским коллегой Ллойдом Остином, отметил генерал.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут поставлять Украине РСЗО большой дальности, которые позволили бы наносить удары по территории РФ. О том, что Соединенные Штаты рассматривают такую возможность, писали американские СМИ. По данным издания The New York Times, речь может идти об установках со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса может составлять от семидесяти до пятисот километров. Высокоточное оружие несет примерно такое же количество взрывчатых веществ, как и 500-фунтовая авиабомба.