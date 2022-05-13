Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
В сообщении Минобороны России говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности. В их число вошла ситуация, сложившаяся на Украине.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности. В их число вошла ситуация, сложившаяся на Украине.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточным оружием производственных мощностей украинского нефтеперерабатывающего завода в городе Кременчуг.
Кроме этого, были уничтожены и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначавшимся для снабжения украинской группировки войск.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов