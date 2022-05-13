Армия Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США В сообщении Минобороны России говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности. В их число вошла ситуация, сложившаяся на Украине. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Об этом сообщает Минобороны России. В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности. В их число вошла ситуация, сложившаяся на Украине. Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточным оружием производственных мощностей украинского нефтеперерабатывающего завода в городе Кременчуг. Кроме этого, были уничтожены и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначавшимся для снабжения украинской группировки войск. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика