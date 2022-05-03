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Берлин намерен предоставить Киеву семь гаубиц из резервов Бундесвера

Андрей Неделя
14:32 03.05.2022
В вооруженных силах Германии сообщали, что в исправном состоянии находится только 40 из 199 гаубиц и они необходимы для нужд ФРГ.
Берлин намерен предоставить Киеву семь гаубиц из резервов Бундесвера
© Фото: Spc. Nathanael Mercado, Wikimedia
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Правительство ФРГ предоставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) из резервов Бундесвера. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

По данным газеты, такое решение правительство приняло вопреки Совету Бундесвера. В вооруженных силах Германии сообщали, что в исправном состоянии находится только 40 из 199 гаубиц и они необходимы для нужд самого Берлина. Кроме того в Бундесвере выразили сомнения в том, что украинские военные смогут быстро освоить сложную цифровую систему управления огнем.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился решением лидера Украины Владимира Зеленского не принимать президента Германии. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники в правительстве ФРГ сообщало, что официальный Берлин не будет передавать вооружение Киеву напрямую, а использует для этого страны-посредники.

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