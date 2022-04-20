СМИ раскрыли схему Берлина по поставкам оружия на Украину

В Кремле неоднократно давали понять, что накачка Украины западным оружием только затягивает сроки конфликта и никак не влияет на его исход.

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Официальный Берлин не будет передавать вооружение Киеву напрямую, а использует для этого страны-посредники. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники в правительстве ФРГ.

«Вместо того чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен», - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что именно этой боевой техникой в состоянии управлять бойцы ВСУ. В настоящий момент внутри блока НАТО ведутся переговоры касательно того, какие страны предоставят Украине вооружение.

В Кремле неоднократно давали понять, что накачка Украины западным оружием только затягивает сроки конфликта. Москва предупредила о том, что грузы с иностранным вооружением будут легитимной целью ВС РФ. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, целью которой является защита мирного населения юго-востока страны, демилитаризация и денацификация Украины.